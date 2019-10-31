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Политика

Законопроект о смягчении наказания за ошибки в декларациях депутатов Псковское облсобрание направит в Госдуму

Псковское областное Собрание депутатов направит в Государственную Думу законодательную инициативу о внесении изменения в статью 12 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 31 октября.

Председатель комитета облсобрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников напомнил, что депутаты законодательного органа не позднее 1 апреля обязаны представить сведения о своих доходах. Предоставление заведомо недостоверной или неполной информации является основанием для прекращения депутатских полномочий. В связи с этим предлагается предусмотреть конкретизацию санкций и установить альтернативные наказания для парламентариев.

Псковские депутаты считают, что не следует лишать мандата за опечатку, можно ограничиться предупреждением. 

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