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Общество

Фотокросс «Чёткость» состоится в Пскове 24 ноября

24 ноября в Пскове состоится бесплатный фотокросс «Чёткость». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы из городского молодёжного центра, к участию в соревнованиях приглашаются команды из 3-5 человек.

Фотокросс начнётся в 12:00 в молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. Здесь команды получат кросс-лист с заданиями. При их выполнении нужно уложиться в контрольное время и прийти на финиш вовремя.

Подведение итогов и награждение победителей запланировано на этот же день.

Заявки на участие организационный комитет принимает до 22 ноября, желающим принять участие необходимо заполнить форму здесь.

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