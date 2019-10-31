Фотокросс «Чёткость» состоится в Пскове 24 ноября

17:46, 31 октября 2019, ПАИ

24 ноября в Пскове состоится бесплатный фотокросс «Чёткость». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы из городского молодёжного центра, к участию в соревнованиях приглашаются команды из 3-5 человек.

Фотокросс начнётся в 12:00 в молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. Здесь команды получат кросс-лист с заданиями. При их выполнении нужно уложиться в контрольное время и прийти на финиш вовремя.

Подведение итогов и награждение победителей запланировано на этот же день.

Заявки на участие организационный комитет принимает до 22 ноября, желающим принять участие необходимо заполнить форму здесь.