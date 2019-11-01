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Экономика

3 млн рублей потратят на складирование снега из Пскова

Услуги по приему и складированию снега, вывозимого с территории Пскова, заказало управление городского хозяйства администрации города. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 102 тыс. 921,64 рубля. Средства будут предоставлены из городского бюджета на 2020 год для реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

Проведение аукциона запланировано на 15 ноября.

Срок исполнения контракта – с даты заключения по 31 марта и с 1 по 30 ноября 2020 года. За этот период планируется вывезти из Пскова 35 тыс. 633 кубометра снега на земельный участок, находящийся на расстоянии не более 2,5 км от города.

Первый снег выпал в Пскове 29 октября.

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