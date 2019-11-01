На 70% выросло количество преступлений с использованием IT-технологий в России

17:52, 01 ноября 2019, ПАИ

С января по сентябрь текущего года количество преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

По его словам, правонарушители научились подменять настоящие телефонные номера кредитных организаций и даже госслужб, представляясь их работниками. Он отметил, что в этой связи в МВД совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что в прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло количество раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел.