Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней

19:51, 01 ноября 2019, ПАИ

В Пскове предпринимаются меры для сохранения Гремячей башни. Данный памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Сильнейший ветер в последние дни октября 2019 года сорвал часть кровли на этой башне, что может привести к ее последующему разрушению. Сложившуюся ситуацию председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации назвала «чрезвычайной».

«В настоящее время мы предпринимаем необходимые меры для ее решения», - подчеркнула она.

Наталья Тихомирова отметила, что поскольку Гремячая башня учтена в реестре имущества Российской Федерации, комитетом также подготовлено и направлено в Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию и сохранению объекта культурного наследия. Эти требования закреплены федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Комитет направил документы о необходимости принять меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Гремячей башни» и «Здания хлебопекарни», - добавила глава ведомства.

Гремячая башня возвышается на берегу реки Псковы, ее высота около 29 метров, ширина у основания — около 15 метров.

Она была возведена в начале 16 века и долгое время именовалась Комсодемьянской.