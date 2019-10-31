Псковские коммунисты определились с планами на 2020 год

16:11, 02 ноября 2019, ПАИ

2 ноября состоялся V совместный пленум комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ, на котором определили задачи коммунистов Псковского областного отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ партии», обсудили внутрипартийные и кадровые вопросы, а также утвердили сроки проведения отчётно-выборной кампании в первичных и местных отделениях КПРФ в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения партии.

Перед началом пленума состоялось заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ, где была утверждена повестка пленума, а также рассмотрен вопрос о замещении вакантного мандата депутата Псковской городской Думы шестого созыва. Решено предложить на рассмотрение территориальной избирательной комиссии города Пскова для замещения вакантного мандата кандидатуру Олега Луценко.

Перед началом пленума собравшиеся минутой молчания почтили память секретаря обкома по идеологической работе, главного редактора газет «Псковский рубеж» и «Псковская Искра» Виктора Федоровича Дуля, а также бывшего руководителя сельскохозяйственных коллективов Михаила Елисеева из Новосокольнического района и Розалию Кожаринову, члена партии с 1941 года.

Затем состоялось вручение партийных билетов новым членам партии, медалями ЦК КПРФ «140 лет со дня рождения И. В. Сталина» наградили недавних юбиляров и члена обкома КПРФ Геннадия Бубнова, которому 1 ноября исполнилось 82 года.

В работе V пленума принимали участие руководитель движения «Русский Лад» Владимир Никитин, зав. сектором отдела организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Дмитрий Сердюков, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылёв и член Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Сергей Сосновский.

Первые вопросы повестки дня касались кадровых внутрипартийных вопросов, в частности, единогласно на должность главного редактора газет «Псковский рубеж» и «Псковская искра» была выдвинута Наталья Акимова.

С докладом «О задачах коммунистов Псковского областного отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ партии» выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко.

Участники пленума отметили важность и своевременность вопросов, внесённых в повестку пленума ЦК КПРФ, поддержали критический анализ современной обстановки в стране и практические предложения по укреплению идейно-политических, организационных и нравственных основ партии, изложенные в докладе председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Системный кризис в России – экономический, политический и духовный – продолжает обостряться. Банкротство либерального курса очевидно. Тезис о мнимой стабильности всё больше дискредитируется исполнительной властью. Доступ во власть стал привилегией богатого меньшинства. Формально Конституция имеет прямое действие. Но даже право на референдум «партия власти» отменила своими законами. Права граждан уничтожаются. У трудящихся отобрали бесплатные жилье, образование, медицину. Теперь отбирают пенсии. За чертой бедности уже треть населения. Уровень жизни падает шестой год подряд. Псковская область здесь в числе «лидеров», - констатировал Петр Алекеенко в своем докладе.

В докладе также было отмечено, что капиталистическая система заходит в полный тупик. Ответом становится растущий запрос на социализм. Программа КПРФ отдаёт предпочтение мирному прорыву к новому обществу. Но обострение общего кризиса приближает Россию к национальной катастрофе. Мы должны быть готовы к такому повороту, когда политическое прозрение рабочих может пойти радикально быстро. Поэтому так необходимо укрепление идейно-политических, организационных и нравственных основ партии.

В прениях выступили первый секретарь Бежаницкого райкома КПРФ В. М. Зайцев, первый секретарь Новосокольнического райкома КПРФ А. Л. Тарасов, первый секретарь Пустошкинского райкома КПРФ Т. В. Гультяева, член ЦК КРК КПРФ С. В. Сосновский, первый секретарь Гдовского райкома КПРФ А. С. Моисеев, первый секретарь Псковского райкома КПРФ А. Н. Ножка и депутат Себежского района С. Л. Матвеев.

В. С. Никитин в своем выступлении также отметил важность и актуальность доклада Геннадия Зюганова на пленуме, который подчеркивал: «Экономика переходит под внешний контроль, что превращает Россию в придаток транснационального капитала. Он контролирует от половины до 90% в ключевых отраслях промышленности нашей страны. В современной России установлена диктатура капитала. Государство олигархо-бюрократического капитализма приобрело полицейский характер. Упразднить данную диктатуру можно только путем установления диктатуры пролетариата – власти трудящегося большинства. Такая власть уже была в Советской России – СССР. Именно она спасла Россию от распада в 1917 году».

Комитетам местных отделений партии постановлением пленума, в частности, поручено обсудить материалы IX (октябрьского) пленума ЦК КПРФ, определить задачи по выполнению его решений, а также беречь партийное товарищество, строго следовать принципу равенства коммунистов. Обеспечить мобилизацию коммунистов, союзников и сторонников партии на пропаганду программы «Десять шагов к достойной жизни», на распространение опыта и защиту народных губернаторов С. Г. Левченко, А.Е. Клычкова, В. О. Коновалова, мэра Новосибирска А. Е. Локтя, директора совхоза имели Ленина П. Н. Грудинина, а также председателя колхоза «Заря» Порховского района Б. Я. Петрова и других руководителей передовых производств.

Усилить идеологическую и массово-политическую работу по подготовке к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина, 140-летию со дня рождения И. В. Сталина, 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На пленуме также было решено провести отчётно-выборные собрания и Конференции в первичных отделениях КПРФ до 1 марта, в местных отделениях КПРФ до 1 апреля, и созвать областную 42-ю отчётную Конференцию 4 апреля 2020 года.

Пленум также выразил свою поддержу Обращению Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова «Прекратить преследования П. Н. Грудинина и руководителей-коммунистов», которое опубликовано на сайте ЦК КПРФ. Собравшиеся выразили решительно осуждение произвола, чинимого судебными и правоохранительными органами, их фактическое покровительство рейдерской атаке на совхоз имени Ленина.