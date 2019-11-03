0
10:42
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
09:00
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
17:27
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
14:28
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»
12:26
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
09:53
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
19:51
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
Еще новости
Общество

Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»

Степан Бабиков

УФСИН России по Псковской области выдвинуло психолога психологической лаборатории исправительной колонии № 4 (поселок Середка Псковского района) Степана Бабикова на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Защита».

28 мая Степан Бабиков оказал первую медицинскую помощь пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, которую придавило микроавтобусом на 20-м километре автодороги Псков – Гдов. 

После того, как сотрудники колонии и свидетели аварии приподняли микроавтобус, извлекли из-под него девушку, Степан Бабиков провел экстренный комплекс мер диагностики в отношении пострадавшей до приезда скорой медицинской помощи. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, находилась в состоянии шока. Он убедился, что жизни девушки ничего не угрожает, затем постарался максимально ее успокоить, укутал теплыми вещами и дал воды.

В ведомстве отметили, что до поступления на службу в уголовно-исполнительную систему Степан Бабиков долгое время работал медбратом в реанимационной бригаде Псковской городской больницы.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019» Инструктор по скандинавской ходьбе будет бороться за премию «Народное признание - 2019» Великолукский детский хирург претендует на премию «Народное признание – 2019» Два сотрудника середкинской исправительной колонии поборются за премию «Народное признание - 2019» Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019» Деревенские YouTube-блогеры номинированы на «Народное признание-2019» Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019» Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание» Компания «Коко» стала ещё одним кандидатом на «Народное признание» в номинации «Открытие» За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
03 ноября 2019
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
03 ноября 2019
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
02 ноября 2019
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»
02 ноября 2019
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
02 ноября 2019
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
02 ноября 2019
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
01 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней 4
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов
01 ноября 2019
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов

Идет загрузка...