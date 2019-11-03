Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»

10:42, 03 ноября 2019, ПАИ

УФСИН России по Псковской области выдвинуло психолога психологической лаборатории исправительной колонии № 4 (поселок Середка Псковского района) Степана Бабикова на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Защита».

28 мая Степан Бабиков оказал первую медицинскую помощь пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии девушке, которую придавило микроавтобусом на 20-м километре автодороги Псков – Гдов.

После того, как сотрудники колонии и свидетели аварии приподняли микроавтобус, извлекли из-под него девушку, Степан Бабиков провел экстренный комплекс мер диагностики в отношении пострадавшей до приезда скорой медицинской помощи. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, находилась в состоянии шока. Он убедился, что жизни девушки ничего не угрожает, затем постарался максимально ее успокоить, укутал теплыми вещами и дал воды.

В ведомстве отметили, что до поступления на службу в уголовно-исполнительную систему Степан Бабиков долгое время работал медбратом в реанимационной бригаде Псковской городской больницы.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>