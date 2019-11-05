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Три человека погибли на пожарах в Псковской области с начала ноября

Три человека погибли на пожарах в Псковской области с начала ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

3 ноября в 22:40 в Усвятах на пожаре в жилом доме в Гражданском переулке погибла 76-летняя женщина. В доме выгорела комната, помещение было закопчено. Возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

По аналогичной причине 2 ноября в 3:11 в Псковском районе в СНТ «Малое Фомкино» сгорел дачный дом. На месте пожара найдено тело 70-летнего хозяина постройки.

47-летний мужчина погиб 3 ноября в Плюсском районе в деревне Курея. Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме поступило в 18:00. В двухкомнатной квартире в коридоре образовался прогар в полу. Причиной произошедшего также стало нарушение правил безопасности при использовании печи.

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