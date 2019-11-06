14 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

12:44, 06 ноября 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 28 октября по 3 ноября госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 14 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 14 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 24 тысячи рублей. Взыскать удалось 22 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 136 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 664 тысячи 400 рублей.