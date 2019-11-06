Глава Лавровской волости номинирован на «Народное признание-2019»

17:16, 06 ноября 2019, ПАИ

Глава сельского поселения «Лавровская волость» Печорского района Кирилл Кононов пополнил список претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Лидер». Заявку прислала редакция газеты «Печорская правда».

В редакции отметили, что Кирилл Кононов – один из самых заметных молодых руководителей в Псковской области. Он уже успел зарекомендовать себя, как грамотный и настойчивый человек.

«На территории волости расположены 110 деревень. С жителями каждой Кирилл Иванович старается регулярно встречаться и решать проблемы. Кононов – пример руководителя «новой формации». Он предпочитает больше времени проводит на территории волости, чем в своём кабинете в Лаврах», - подчеркнули в заявке.

Ещё одной особенностью кандидата назвали разнообразие путей общения с людьми. Кирилл Кононов, по словам редакции, всегда доступен, всегда открыт не только для обсуждения проблем, но и для поддержки жизнеспособных инициатив.

«Недаром в Лавровской волости проводятся мероприятия не только местного, но и районного, а также областного уровня. На каждый вопрос у Кирилла Ивановича есть не только ответ, но и план дальнейших действий», - заключили в редакции «Печорской правды».

В этом году премия «Народное признание» отмечает своё 10-летие. Присуждена она будет в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях можно прочесть здесь>>>

Выдвигать номинантов и быть кандидатом на премию может любой, основное условие – непосредственное отношение соискателя награды к Псковской области.

Заявки принимаются до 12:00 5 декабря. Прислать заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента следует по электронной почте premiya@informpskov.ru.