Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области

12:39, 07 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области в начале ноября на самую высокую оплату труда – 150 тысяч рублей – может претендовать директор по производству, главный технолог сыродельного завода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании HeadHunter по Северо-Западу, аналитики которой проанализировали более 1 тысячи 475 вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 31 октября.

После главного технолога сыродельного завода самой высокооплачиваемой должностью в регионе является ассистент руководителя в сельском хозяйстве (от 100 тысяч рублей), за ним следуют администратор баз данных (от 100 тысяч рублей) и PHP-программист (от 60 до 110 тысяч рублей). Замыкает топ-5 профессий шеф-повар, который получает от 80 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики отметили, что в октябре в Псковской области работодатели из разных отраслей открыли на 5% меньше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года. По России в целом прирост составил 7%. В то же время псковские соискатели открыли и обновили на 11% больше резюме, чем по отношению к октябрю прошлого года, в то время как общероссийский показатель оказался равен 15%.

Лидерами по спросу в Псковской области традиционно являются представители сфер «Продажи» (27%), «Рабочий персонал» (17%), «Производство» (11%). Одинаковую долю рынка вакансий занимают профобласти «Транспорт, логистика», «ИТ, интернет, телеком» - по 10% каждая. В топ-10 самых востребованных также вошли специалисты из сфер «Строительства и недвижимости» (9%), «Административный персонал» и «Начало карьеры, студенты» (по 7%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Медицина, фармацевтика» (по 5%). За прошедший месяц больше «подросли» профобласти «Государственная служба, НКО» и «Наука, образование» - общее количество вакансий в этих сферах увеличилось на 17% и 11% соответственно.

По данным аналитиков, размер средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на портале hh.ru в Псковской области в октябре составил 30 тысяч рублей.