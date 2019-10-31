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Политика

Толерантность Льва Шлосберга проверит прокуратура

Председатель общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов требует провести проверку и принять меры по факту публикации псковским политиком Львом Шлосбергом поста на своих страницах в социальных сетях. Соответствующее обращение Игорь Иванов направил на имя прокурора Псковской области. Он просит также защитить его права. Копия документа находится в распоряжении редакции Псковского агентства информции.

4 ноября Лев Шлосберг, по словам заявителя, на своих страницах в социальных сетях опубликовал сообщение «выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих». В заявлении приводится фрагмент этого поста, в нем говорится о «новой праздничной задумке», при утверждении которой «тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (…) лица, потому как реальный смысл (…) был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами...».

«Считаю, что своим сообщение Лев Маркович Шлосберг использовал Казанскую икону Пресвятой Божией матери, одну из самых почитаемых икон Русской православной церкви в качестве образа для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников», - написал в своем обращении Игорь Иванов.

Автор обращения обратил внимание прокуратуры на наличие в тексте Льва Шлосберга признаков неуважения обществу и государству.

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