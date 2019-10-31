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Политика

Эстония намерена перевести все образование на эстонский

В Эстонии все образование будет переведено на эстонский язык. Как пишет ТАСС со ссылкой на главу правительства Юри Ратаса, правящая коалиция страны уже взяла курс на перевод всего образования на родной язык.

«Нынешняя коалиция взяла курс на отказ от громких заголовков и выступает за занятие реальным содержанием языковой реформы в образовании», - заявил Юри Ратас.

По его словам, коалиция ранее увеличила объем средств, направленных на обучение на эстонском языке в русскоязычных детских садах и школах.

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас подтвердил, что образовательная система в стране будет эстоноязычной. «Обратного пути нет», - подчеркнул он.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочаровалась в том, что правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования в стране на эстонский язык.

Сейчас в стране работают 74 средние школы, в которых образование получают на русском языке. В этих учреждениях обучается свыше 20% всех школьников. Количество таких школ сокращается. Преподавание в них идет по системе «60/40»: предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

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