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Пскович предстанет перед судом за покушение на дачу взятки инспектору ГИБДД

Пскович предстанет перед судом за покушение на дачу взятки инспектору ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области

Преступление было совершено вечером 17 октября 2019 года. Водителя иномарки остановили на Ленинградском шоссе в Пскове, выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать уголовной ответственности, пскович попытался подкупить сотрудника ГИБДД, предложив ему в качестве взятки более 50 тысяч рублей.

Злоумышленник полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) в особом порядке без судебного разбирательства. Дело направлено в суд.

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