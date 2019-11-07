В ДТП с участием автобуса на улице Леона Поземского в Пскове никто не пострадал

16:53, 07 ноября 2019, ПАИ

7 ноября в 13:10 на улице Леона Поземского, 61 столкнулись автомобиль Chrysler и городской автобус №25. Как сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Юлия Фёдорова, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

По предварительным данным, мужчина-водитель автомобиля Chrysler двигался с улицы Ипподромной в сторону улицы Александра Невского и при повороте налево не уступил дорогу автобусу №25 марки «Лиаз».

Автобус и автомобиль в результате ДТП получили технические повреждения.