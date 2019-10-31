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Политика

Елена Полонская о благоустройстве у садика «Кораблик» в Пскове: Это заслуга местных жителей

И.п. главы Пскова Елена Полонская. Фото: Дарья Хваткова.

В Пскове завершается благоустройство общественной территории у садика «Кораблик». Уже заасфальтированы дорожки, установлены новые игровые формы, постелено резиновое покрытие, смонтированы качели.

«Все эти работы — это, в первую очередь, заслуга местных жителей», - отметила в рамках прямого эфира ПАИ-live 8 ноября исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

Она подчеркнула, что без активности населения невозможно победить в конкурсах проектов.

«Жители моего округа обозначили данную проблему, убедили меня в необходимости благоустройства. Мы собрали 700 подписей», - рассказала Елена Полонская.

Она добавила, что пока еще не весь объем работы выполнен на данном участке. Причина — подрядчик набрал слишком много контрактов и не успевает их все выполнить до наступления зимы. «Мне страшно сказать, но в первый снег продолжатся работы», - сказала и.п. главы города.

Елена Полонская добавила, что на сегодняшний день Управление городского хозяйства администрации Пскова возобновило претензионную работы по отношению к подрядчику, будут выставлены штрафные санкции, затем последует обращение в УФАС.

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