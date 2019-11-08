Охотнику из Дедовичского района грозит уголовная ответственность за незаконный отстрел лося

13:19, 08 ноября 2019, ПАИ

Уголовное дело по факту незаконного отстрела лося возбудили в отношении 58-летнего жителя Дедовичского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у охотника не было соответствующей лицензии.

Части туши лося были найдены в лесу Порховского района 3 ноября. Местные полицейские установили виновного, который дал признательные показания. Ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 80 тысяч рублей.

При обыске в доме и надворных постройках охотника нашли и изъяли 191 патрон, в том числе калибра 7,62 миллиметра. Боеприпасы направили для проведения экспертизы. Кроме того, мужчина добровольно выдал два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья 16 и 12 калибров. Обнаружили полицейские мясо и рога лося.