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Общество

Охотнику из Дедовичского района грозит уголовная ответственность за незаконный отстрел лося

Уголовное дело по факту незаконного отстрела лося возбудили в отношении 58-летнего жителя Дедовичского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, у охотника не было соответствующей лицензии.

Части туши лося были найдены в лесу Порховского района 3 ноября. Местные полицейские установили виновного, который дал признательные показания. Ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 80 тысяч рублей.

При обыске в доме и надворных постройках охотника нашли и изъяли 191 патрон, в том числе калибра 7,62 миллиметра. Боеприпасы направили для проведения экспертизы. Кроме того, мужчина добровольно выдал два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья 16 и 12 калибров. Обнаружили полицейские мясо и рога лося.

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