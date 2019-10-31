О проблемах и перспективах Пскова и его жителей: ПАИ-live с Еленой Полонской

20:52, 08 ноября 2019, ПАИ

8 ноября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Она рассказала, почему решила пойти в политику и заниматься проблемами Пскова и его жителей, какую работу вместе с коллегами-депутатами, городской администрацией уже провела, и какие перемены ждут Псков в будущем.

- Елена Александровна, как прошли ваши полгода работы в должности исполняющей полномочия главы Пскова, и чем работа на этой должности отличается от работы простого депутата?

- Мой округ остался при мне. Глава Пскова также как и исполняющий полномочия является также депутатом по избирательному одномандатному округу, поэтому с меня никто не снимал обязанностей следить за своим округом, осуществлять приём граждан, помогать формировать бюджет, который будет направлен на избирательный округ. Кроме того, добавились определенные обязанности, касающиеся ведения всего города, депутатского корпуса, работы на всех избирательных округах совместно с депутатами гордумы, формирование бюджета Пскова. Работа по формированию бюджета уже идет, в декабре будет проходить первое чтение бюджета города на 2020 год.

Я бы не стала утверждать, что, став исполняющей полномочия главы Пскова, я столкнулась с чем-то новым. До этого я два года была заместителем главы Пскова. В моё ведение входили вопросы социальной направленности, была работа с депутатским корпусом и в целом по городу. В принципе, я представляла, с чем я столкнусь, что меня ждёт впереди. Каких-то дискомфортных ситуаций я не испытывала.

Но кроме того, мы не должны забывать, что у нас очень грамотный и активный депутатский корпус. Я всегда могу обратиться за помощью к любому депутату Псковской городской Думы. И это правильно! Любые решения не могут приниматься единолично мной. Мы всегда говорим о том, что решение должна принимать вся гордума, состоящая из 25 депутатов.

- Накладывает ли отпечаток принадлежность того или иного депутата к конкретной партийной фракции на вашу работу с ним, или вам комфортно работать со всеми депутатами из любых фракций?

- Состав Псковской городской Думы у нас комфортный. Вся работа депутатов сегодня направлена на одно – на достижение целей на благо наших избирателей, независимо от партийной принадлежности. Я как исполняющая полномочия главы Пскова просто обязана взаимодействовать со всеми депутатами, и не ставить себе в приоритет депутатов из «Единой России» и свой избирательный округ.

Сегодня для меня все депутаты равны, со всеми мы выстраиваем конструктивные отношения, и забота о любом избирательном округе для меня носит равнозначный характер. Я знаю проблемы, которые существуют на округе депутата от КПРФ Елены Маницкой, на округе депутата от «Единой России» Ольги Федоровой и других округах. Мы равнозначно оцениваем ситуацию и при формировании бюджета: мы не пытаемся перетянуть одеяло на те избирательные округа, где находятся депутаты от «Единой России».

Кроме того, за полгода работы мы смогли сэкономить бюджет Псковской городской Думы. Это денежные средства, которые были ранее направлены на СМИ. Также мы смогли сэкономить на командировочных расходах. Мы практически отказались от командировок и выбрали только приоритетные командировки, от которых мы уже в принципе не могли отказаться.

- Это как-то сказывается на работе депутатов? Может быть, куда-то не поехали и что-то потеряли?

- Я уверена, что мы ничего не потеряли, а даже наоборот для города приобрели дополнительные денежные средства. Необходимо понимать, что в командировку мы едем с пользой для города, поэтому нельзя ехать в неё впустую, к ней нужно готовиться, готовить презентацию Пскова, чтобы развивать туристическую привлекательность города. Поэтому к каждой командировке необходимо подходить серьёзно, а просто прокатиться нельзя, у нас и здесь работы много, а любая командировка отнимает, к сожалению, рабочие дни.

5 млн рублей мы сэкономили и распределили их на дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также на музыкальную школу №5. Распределенные денежные средства, которые сэкономила гордума, ушли как на избирательные округа «Единой России», так и других партий.

- В этом году вы сэкономили 5 млн рублей. Будете ли вы продолжать сохранять эту тенденцию в 2020 году?

- При формировании бюджета Псковской городской Думы на плановый 2020 год мы уже его сократили на 3,5 млн рублей. Может быть, мы сократили ещё больше, но в связи с тем, что свою работу в Псковской гордуме я уже начала со сформированного бюджета, с существующими контрактами, которые были заключены до меня, по некоторым статьям расходов гордумы мне необходимо провести ещё работу.

Но я уверена, что в течение года у нас будет образовываться экономия. Сэкономленные деньги мы будем распределять на наши образовательные учреждения и эту традицию мы сохраним. 3,5 млн рублей мы уже сразу смело отдали на образовательные учреждения при формировании бюджета на 2020 год, и, я уверена, что такая тенденция у нас сохранится.

- Как к этому относятся депутаты?

- Каждый раз на сессиях депутаты Псковской городской Думы единогласно поддерживали решение об экономии и перечислении денежных средств на наши социальные учреждения Пскова.

- Изменится ли ваш подход в работе с депутатским корпусом, если вас изберут главой Пскова?

- Я уверена, что работа по отношению к депутатскому корпусу не изменится по объективной причине: за любым депутатом стоит народ – жители города. И в любом случае я понимаю, что как до избрания, так и после мы не имеем право создавать в депутатском корпусе конфликтные ситуации, которые в любом случае отразятся на людях. У нас в приоритете конструктивный диалог, рабочие отношения на благо людей и пользу города. Эти вопросы я всегда готова обсуждать.

Всё, что касается каких-то сплетен, попытки внести «яблоко раздора» в наш коллектив, конечно, я это пресекала и буду пресекать дальше, потому что никаким образом положительно на работе Псковской городской Думы это не отразится.

- Как складывается ваша работа с исполнительной власть, прежде всего с главой администрации Пскова Александром Братчиковым?

- За полгода работы мы смогли с Александром Братчиковым выстроить рабочие, конструктивные отношения. Ганзейские дни были большим испытанием на прочность. Были крайне экстремальные ситуации, которые необходимо было решить за очень короткий промежуток времени. И мы понимаем, что если бы мы работали врознь, то ничего хорошего бы не получилось. Потому что некоторые ситуации были такие, что необходимо было сосредоточиться и вместе быстро решить конкретный вопрос.

Сегодня нет такого в депутатском корпусе, чтобы депутаты отстранились от решения проблем города, в том числе от тех проблем, которые решает администрация Пскова. Мы все видим, что депутатский корпус неравнодушен, он контролирует ремонт дворовых территорий, исполнение бюджета.

Конечно, есть разграничения. В некоторые вопросы, которые находятся в ведении администрации города, депутатский корпус не может полностью «залезть» и пытаться что-то сделать своими руками, мешая при этом ответственным за это лицам. Псковская городская Дума - законодательная власть с функциями контроля исполнения бюджета и работ в городе.

Мы за полгода с депутатами провели огромное количество выездов в рамках контроля за программой «Формирование городской среды». Это создание скверов, ремонт дворовых территорий. Мы также провели огромное количество выездов на муниципальные предприятия города. Здесь была яркой и показательной работа депутатского корпуса, которая пошла на благо, в том числе, администрации Пскова. При выезде на «Горводоканал», «Теплосети» депутаты отметили проблему повышенного уровня жесткости воды. Вроде бы по химическому составу вода находится в пределах, но мы с вами видим налёт на кранах, в чайниках, и понимаем: не принимая мер, через пять лет мы придём к тому, что новые отремонтированные трубы, оборудование начнёт выходить из строя.

Депутатский корпус выступил с инициативой выделить деньги на подземный водозабор: установить на скважинах аппаратуру для смягчения воды.

- А деньги уже выделены?

- Пока нет. По этому вопросу предстоит работа. Администрация города и «Горводоканал» предоставит нам несколько видов расчета по водоподготовке, а мы, депутаты, должны будем принять решение, которое, возможно, будет непростым для бюджета города, - заложить сумму в бюджет Пскова на изготовление проектно-сметной документации по водоподготовке. В дальнейшем Псков сможет поучаствовать в федеральном проекте, софинансирование от города составит 1%.

Над этой проблемой депутаты сегодня работают совместно с администрацией Пскова. Это хорошая совместная работа на благо жителей города, никто не передергивает одеяло, каждый выполняет свою функцию для решения вопроса. Мы понимаем, что у нас только одна задача – улучшить ситуацию, которая есть сейчас.

- То есть, вы сейчас с Александром Братчиковым не делите, кто из вас первый, а кто второй и ключевое слово вашей работы – «совместно»?

- Да, совместно. И если проанализировать наши муниципальные и региональные СМИ, то мы видим, что я не одна в информационной повестке дня, а вместе с Александром Братчиковым. Также подсвечивается работа депутатского корпуса, администрации города, жизнь псковичей, которым мы стали уделять большое внимание. В информационной повестке появились очень хорошие, позитивные истории о работе советов многоквартирных домов.

- А как с этим у вас обстоят дела в вашем округе?

- С качеством работы с управляющими компаниями дела обстоят плохо, а с работой советов многоквартирных домов – очень хорошо. Мы за четыре года сформировали работоспособные советы многоквартирных домов, которые могут сегодня отстаивать интересы жителей своих домов и правильно себя вести в правовом поле, правильно предъявлять претензии управляющей компании. Это действительно сложно было сделать, но я считаю, что нам удалось.

- Кому принадлежит заслуга благоустройства территории рядом с детским садом «Кораблик»?

- Это в первую очередь заслуга жителей. Программа «Формирование городской среды» направлена на активность самих жителей, без активности заявка не может победить в конкурсном отборе. Я действительно много лет не обращала внимание на существующий пустырь, который является местом с большой проходимостью. Жители моего округа обозначили данную проблему, убедили меня в том, что необходимо подать заявку и собрали более 700 подписей. У нашей заявки была конкуренция, но мы смогли её отстоять. Однако, к сожалению, на территории работы выполнены не на 100%. Установлен детский игровой комплекс, спортивная площадка, но не закончен ремонт проезжей части: была произведена замена бортового камня, фрезой прошлись по старому асфальту и на этом работы остановились.

- Когда работы будут продолжены?

- Мне страшно сказать, но есть примета: когда пойдёт первый снег. Подрядчик выиграл большое количество контрактов по ремонту дворовых территорий, но не оценил свои возможности и задержал выполнение работы. Такая ситуация не только на моем избирательном участке: до сих пор продолжается ремонт общественного пространства у школы №24, дворовой территории на улице Стахановской.

- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорит, что на таких подрядчиков необходимо воздействовать жестко. Какие вы меры принимаете в отношении компаний, которые не справляются со своими обязанностями?

- На сегодняшний день УГХ администрации Пскова возобновила претензионную работу в отношении данного подрядчика. Однозначно будут выставлены штрафные санкции, а далее мы обратимся в УФАС, как это у нас было в прошлом году. Мы все помним, что такая ситуация была у меня на округе на улице Юбилейной, 85. Петербургская фирма не могла два года отремонтировать один дворовый проезд. Решением УФАС данная фирма была внесена в черный список. Это означает, что на протяжении трёх лет фирма не сможет участвовать в муниципальных аукционах. В отношении фирмы, которая не справляется с работой сейчас, будут приняты такие же меры.

Я думала, что будет показательным то, что мы первый раз внесли фирму в черный список решением УФАС, но, к сожалению, в этом году мы вернулись к этой проблеме.

- Сколько времени у них есть, чтобы исправить ситуацию?

- У них нет времени. Они в любом случаи уже нарушили заключенные контракты. Время у них есть только на то, чтобы качественно уложить асфальт, но в любом случае в отношении фирмы будут приняты соответствующие меры.

- Как происходит ваша работа с избирателями?

- Работа с псковичами у нас ведется круглосуточная. На базе общественной приёмной партии «Единая Россия» мы открыли «Семейную приёмную», где семьям оказывают консультационную помощь по вопросам, связанным с материнским капиталом, льготной ипотекой, получением и оформлением земельного участка, возвращением алиментов, устройством детей в детский сад.

Но в процессе работы за год в «Семейную приёмную» стали обращаться семьи и с другими, совершенно разными проблемами. Появились вопросы, связанные с управляющими компаниями, с оказанием медицинской помощи.

Не меньше 15 человек у нас приходит на приём в «Семейную приёмную», которая находится в общественной приёмной партии «Единая Россия» на улице Гоголя, 8. Я каждому посетителю, когда не удаётся решить проблему сразу, даю свой личный телефон. Таким образом, я сегодня общаюсь не только с избирателями своего округа, но и с другими псковичами.

Каждый пскович, который приходит ко мне на приём, знает, что он может позвонить мне по телефону. Это не обязательно может быть рабочее время, люди мне звонят и в выходные дни, и вечером.

- А что на это говорят ваш муж и трое детей?

- Они привыкли к этому образу жизни. Можно сказать, что моя семья живёт неким образом моей работой. Моя семья уже втянулась в мою работу, живёт в моём ритме, подстраивается под мой график. Мы планируем свой отдых так, чтобы я могла это осуществить в нерабочее время.

Семья – единый организм. И здесь не может быть такого, когда мне утром бабушка звонит с проблемой, а муж начинает бегать с истерикой и кричать: «Почему тебе звонят посторонние люди? Сегодня выходной день и мы с тобой пьём кофе». Это уже будет не семья. В семье супруги и дети должны подстраиваться друг под друга. В частности, на моём примере, семья должна понимать, что моя работа мне действительно нравится и доставляет удовольствие. В первую очередь, я получаю огромное удовольствие от того, что я помогаю людям. Мне действительно очень приятно, когда ко мне приходит человек и мне удаётся ему помочь, решить его проблему. Это большое счастье видеть глаза человека, который очень благодарен и светится счастьем.

Поэтому, в семье я делюсь всем тем, что я слышу на работе: историями жизни и путями решения проблем. Очень часто моя семья мне подсказывает пути решения проблем определенных граждан. У меня очень большой советник - мама, она всегда говорит, что к людям нужно относиться с большим вниманием и при этом советует, как можно решить ту или иную проблему по-житейски, по-человечески. У меня большой советник мой духовный отец – отец Владимир из Любятовского храма. Мы с ним тоже обсуждаем проблемы города, псковичей, и он мне даёт очень много советов как правильно разрешить ту или иную ситуацию. Моя семья оказывает мне большую помощь в работе на моём избирательном округе. Каждое лето мы проводим огромное количество субботников, вместе с жителями мы ремонтируем детские игровые площадки, скамейки, и всегда мой супруг рядом и все жители на округе это знают, и очень часто они обращаются к нему за какой-то помощью.

- Когда у исполняющего полномочия Пскова проходит приём граждан?

- Приём граждан у меня проходит в первый и второй четверг месяца с 16:00 до 18:00 на улице Юбилейной, 87а в библиотеке-центре общения и информации имени Игоря Григорьева. Если нужно я остаюсь и до 19:00 и до последнего человека, я никогда никому в приёме не отказываю. В третий четверг месяца – в Псковской городской Думе на улице Некрасова, 14, а в четвертый четверг месяца – в общественной приёмной «Единой России» на улице Гоголя, 8. Кроме того, в течение рабочей недели мне в социальных сетях пишут псковичи и я всегда нахожу время, чтобы им ответить.

- Недавно депутаты приняли решение при обнаружении в Пскове бесхозных ртутьсодержащих ламп звонить 055, а что делать с обнаружением бесхозных батареек, куда обращаться. В некоторых городах ставятся специальный боксы, может быть, и в Пскове организовать что-то подобное?

- Действительно очень хорошее предложение. Буквально неделю назад у нас состоялось рабочее совещание вместе с регоператором по обращению с ТКО – компанией «Экопром». На нём было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут городские депутаты, сотрудники администрации Пскова и эксперты «Экопрома». В рамках работы данной рабочей группы будут определяться места, которые станут оборудоваться площадками для сбора твердых коммунальных отходов, будем обсуждать и вопросы, связанные с раздельным сбором мусора, утилизацией батареек и стеклотары.

Каждый депутат на своём округе будет организовывать сход граждан, где жители будут говорить, где лучше установить контейнерные площадки и какими дополнительными урнами они должны быть оборудованы. Например, на своём избирательном округе я такие сходы уже проводила, и люди заявляли, что им необходимы контейнеры для крупного мусора, бытовых отходов и ртутьсодержащих ламп. И новые контейнерные площадки, которые мы устанавливаем за счёт бюджета муниципалитета уже действительно оборудованы такими отсеками. Поэтому я уверена, что эта совместная работа депутатов, администрации Пскова, регоператора и жителей города будет конструктивной и плодотворной.

- Как вы оцениваете работу регоператора по обращению с ТКО?

- В последние два месяца работа «Экопрома» стала качественнее. Есть ещё определенные проблемы, но я их связываю с качеством работы управляющих компаний. Псковичи очень часто жалуются, что места для сбора мусора не убираются. Но мы понимаем, что «Экопром» оказывает услуги только по утилизации и сбору отходов, а уборкой контейнерных площадок, в том числе и их обработкой, должны заниматься управляющие компании.

В адрес управляющих компаний вносятся представления как контрольным отделом администрации Пскова, так и претензионную работу по отношению к управляющим компаниями ведут депутатский корпус и юридический отдел. Но я бы оценила работу как положительную.

- Вы помните, как начинался ваш путь в муниципальную политику? И почему вы в своё время приняли решение стать депутатом и заняться городскими проблемами?

- С 2011 года я была общественником. В общественную работу меня привела собственная проблема при рождении третьего ребенка – получение земельного участка для многодетных семей. Ещё одной из проблем была реализация программы «Жильё молодым семьям», с которой столкнулись мои знакомые.

В тот момент я поняла, что у ряда таких семей как и у меня существует большое количество проблем. С этими проблемами они ходят по кабинетам, но там их не слышат и не помогают. Мы решили объединяться в группы, где решали вначале свои проблемы, а в дальнейшем к нам стало присоединяться большое сообщество многодетных семей. Затем это всё переросло в общественную организацию, к которой я тоже присоединилась. Там мы проводили большое количество акций, направленных на помощь нуждающимся семьям.

В 2015 году я получила предложение попробовать свои силы и поучаствовать в праймериз «Единой России». Я сперва была не очень уверена, что это мое. На праймериз я одержала победу и у меня началась предвыборная кампания. Для меня это был первый опыт. Я вышла на свой избирательный округ и сначала даже не понимала, что нужно делать и за что браться.

Но была такая история. Я передвигалась по своему избирательному округу по одной из дворовых территорий, где под деревом сидел мужчина. У него было полностью разбито лицо. Он просил о помощи, но все прохожие и я подумали, что он пьяный. Я прошла мимо, но что-то заставило меня потом к нему вернуться, какой-то внутренний голос. Я к нему вернулась, поговорила, и оказалось, что у человека инсульт, во время которого он просто упал и повредил себе лицо. Тогда я вызвала скорую, настояла на том, чтобы человека госпитализировали в больницу, пошла на приём к главному врачу Алексею Васильеву и попросила его взять под личный контроль ситуацию с данным человеком, вылечить его и поставить на ноги. Что и произошло. В день выборов я не ожидала, что увижу его на крыльце избирательного участка с большой группой поддержки. Они все пришли голосовать за меня.

Тогда я поняла, что самое главное и первоочередное в депутатской работе – не ремонт дворовых территорий, а работа с избирателями и помощь людям. Я приняла решение, и это уже стало традиционным, проводить поквартирные обходы на своём избирательном округе. Не все, к сожалению, приходят на общедомовые собрания – порядка 15-20% от жителей дома. В то же время нельзя утверждать то, что все люди инфантильные. Это не так. Многие люди не могут прийти на общедомовое собрание из-за состояния своего здоровья. Например, на моём избирательном округе преобладают хрущёвки – старый жилой фонд, в котором проживает большое количество пожилых людей, они, как оказалось, не могут просто выйти на улицу.

Поэтому каждый год мы стали ходить по квартирам и общаться с жителями. Все жители моего округа знают, что я могу спокойно в определенное время прийти. Очень приветливые люди у меня проживают на округе, всегда с большой радостью открывают двери. А диалоги с ними получаются интересными и конструктивными. Люди рассказывают о существующих проблемах в городе, и те проблемы, которые они обозначают, реальные. Мы можем сколько угодно придумывать себе различных проблем и говорить, что это главная задача властей города. Но если мы пообщаемся с населением, то мы поймем, что население испытывает совсем другие проблемы и потребности. Например, проблема с водой одна из первоочередных, и об этой проблеме говорят все псковичи.

- Каким вы в будущем видите Псков?

- Псков должен быть городом, в котором хочется жить: гостеприимным, уютным и комфортным, в первую очередь для проживания псковичей. Для туристов город должен быть приветливым и дружелюбным: город, в который хочется вернуться и остаться.

Мои родители родом не из Пскова. Папа - из Тулы, мама – из Калининграда, но в своё время они приняли решение остаться здесь, и я свое семейное гнездо также создаю в нашем городе, которым я горжусь, и хочу, чтобы им гордились все псковичи. Нам есть чем гордиться!

Беседовал Александр Машкарин.