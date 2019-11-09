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Общество

Профессиональный праздник отмечают российские полицейские

10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел, до 2011 года он назывался Днём милиции.

Как сообщает сalend.ru, история праздника берет начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем - в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

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