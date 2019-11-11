Совет муниципальных образований Псковской области вступил в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления

12:26, 11 ноября 2019, ПАИ

Члены ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» единогласно проголосовали за вступление в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления. Об этом с общего собрания региональной ассоциации 11 ноября передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Красногородского района Валентина Понизовская отметила, что приглашения на вступление в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления направлены во все ассоциации муниципальных образований России. «Многие наши коллеги это предложение уже приняли», — отметила она.

По словам руководителя, Национальная ассоциация призвана объединить всех представителей местного самоуправления и включить их в процесс реализации национальных проектов. Валентина Понизовская сообщила, что в России 22 тысячи муниципальных образований, и, уверена она, Национальная ассоциация позволит выработать единую согласованную политику развития системы местного самоуправления.

Также участники общего собрания единогласно приняли изменения в устав ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которые предполагают создание профильных комитетов по различным сферам деятельности. Виды комитетов будут определены позже, но уже известно, что предлагается создать комитет по работе с поселениями, чтобы вовлечь в работу глав муниципальных образований.