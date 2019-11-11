Михаил Ведерников призвал лидеров общественного мнения активнее работать с соцсетями

16:55, 11 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал лидеров общественного мнения активнее работать с социальными сетями. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с XXVI конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая проходит 11 ноября.

Михаил Ведерников также отметил хорошую позицию, когда люди аргументированно говорят, что на самом деле происходит.

Кроме того, он добавил, что в регионе динамично ведётся работа по созданию ТОСов, и призвал партию включиться в эту работу.

Глава региона попросил обратить внимание и на активных людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему. Он напомнил, что в следующем электоральном цикле нужно будет избирать 1158 человек.

«Вы все прекрасно знаете, что генсовет партии рекомендовал кандидатуру Александра Козловского на пост секретаря», - обратился он к собравшимся и отметил, что, исходя из реалий - хозяйство большое, а вызовов много - надо поддержать эту кандидатуру.

Депутат Госдумы Александр Козловский был назначен исполняющим полномочия секретаря отделения в октябре. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов досрочно покинул пост партийного руководителя.