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Экономика

Ввести налог для самозанятых во всех регионах одновременно предложил губернатор Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ввести налоговый режим для самозанятых во всех регионах одновременно. С такой инициативой он выступил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает «Интерфакс».

Михаил Ведерников отметил, что налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года будет введёт в 19 регионах, а в остальных он вступит в силу 1 июля следующего года.  «Мы здесь видим риски, потому что, учитывая привлекательную налоговую ставку, считаем, что есть опасность, что ряд предпринимателей могут уйти в соседние регионы», - пояснил губернатор.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что модель поэтапного введения налога на самозанятых в разных регионах обсуждалась в понедельник на встрече членов Правительства с президентом России.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Михаил Ведерников прав и нужно создать модель, при которой бизнес не потечет в соседние регионы, где налог на самозанятых уже действует.  «Надо просто подумать, как вот этот переходный период пережить с учетом того, что мы эту модель собираемся распространить на всю территорию России», - заявил премьер-министр и поручил министру финансов Антону Силуанову проработать вопрос.

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