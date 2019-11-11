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Политика

Александр Котов поблагодарил псковских однопартийцев за совместную работу

Покинувший пост секретаря Псковского регионального отведения партии «Единая Россия Александр Котов обратился к участникам партийной конференции, проходящей 11 ноября в Пскове. В первую очередь, он поблагодарил коллег за совместную работу, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня, в первую очередь, я хочу выразить благодарность всем однопартийцам и сторонникам «Единой России» за активное участие в общественно-политической жизни региона и плодотворную совместную деятельность на благо его жителей. Для регионального отделения Партии выдался весьма напряжённый год. Мы с вами провели значительную многоуровневую работу, однако в условиях острой политической борьбы и на фоне принятия непопулярных, но необходимых решений, результаты, полученные на выборах в сентябре, не оправдали всех наших ожиданий. Протестные настроения, совершенно очевидно, оказались выгодны нашим конкурентам. Но, несмотря на все их усилия, многие жители Псковской области проголосовали за стабильность и «Единую Россию», - сказал он.

Александр Котов подчеркнул, что с учётом приобретённого опыта псковское отделение «Единой России» начинает подготовку к новому избирательному циклу. «И наши ключевые задачи – мобилизовать все свои силы, энергично и эффективно работать день за днём, решая актуальные проблемы людей, отстаивая их права, оправдывая и добиваясь ещё большего доверия граждан. Не обещать людям манну небесную, а вести с ними открытый и честный диалог, быть вместе со своими избирателями, отзываясь на их конкретные, житейские просьбы и предложения. И этим в ежедневном режиме должен заниматься каждый из нас», - сказал Александр Котов.

Он особо отметил, что значительное внимание необходимо уделять «содействию муниципальной власти».

Отдельные слова благодарности Александр Котов произнес в адрес губернатора Михаила Ведерникова. «С его стороны мы всегда находим помощь и поддержку. Для нас это важно»,- добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Он поблагодарил и глав районов.

Пост секретаря Александр Котов покинул в октябре 2019 года.

На его место президиумом генсовета партии согласован депутат Госдумы Александр Козловский. Утверждение его в этой должности планируется провести на конференции в Пскове 11 ноября.

«Мы остаемся одной командой и будем работать вместе дальше», - сказал по итогам выступления Александра Котова и.п. секретаря регионального отделения Александр Козловский, отметивший, что партия нуждается в опыте, энергии и знаниях опытного коллеги.

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