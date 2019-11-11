Александр Котов: Главная цель «Единой России» – это благополучие земляков

17:24, 11 ноября 2019, ПАИ

«Наша с вами главная цель – это благополучие земляков, а все политтехнологии, которые мы применяем, - лишь средство для её достижения», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, покинувший пост секретаря регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с XXVI конференции реготделения партии «Единая Россия», которая проходит 11 ноября.

Александр Котов подчеркнул, что все проекты и программы «Единой России» направлены, прежде всего, на повышение качества жизни избирателей. «Именно с таким пониманием ситуации мы подходим к новой избирательной кампании, которая фактически скоро стартует», - обратился он к партийцам. По словам Александра Котова, сегодня особенно важно работать на сплочение рядов и уверенно идти вперёд по пути развития и обновления.

Он подчеркнул, что этому в значительной мере может и должна способствовать кадровая ротация. Александр Котов выразил уверенность, что в случае избрания руководителем регионального отделения партии Александр Козловский профессионально и максимально успешно использует весь имеющийся потенциал для укрепления позиций «Единой России» в Псковской области.

Александр Котов добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» в облсобрании тесно взаимодействуют с избирателями, собирают их наказы и большинством голосов принимают важнейшие законопроекты и решения, призванные, в частности, финансово обеспечить реализацию социальных и инфраструктурных партийных проектов и улучшить положение в разных сферах жизни.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать для людей комфортные условия для жизни и работы. Необходимо определять приоритеты, активно вовлекая граждан в обсуждение перспективных планов и учитывая их мнение. Думаю, что здесь мы сильно недорабатываем, а это хороший резерв для укрепления поддержки партии», - заявил Александр Котов.