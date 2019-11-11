Александр Козловский инициировал разработку в Псковской области Народного законопроекта

17:44, 11 ноября 2019, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский, выдвинутый на пост секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», 11 ноября на конференции отделения озвучил предложение о разработке в Псковской области Народного законопроекта.

«Как депутат Государственной думы я сосредоточен на законотворческой деятельности, и предлагаю посоветоваться с однопартийцами в волостях и районах, чтобы сформировать Народный законопроект, который с точки зрения, губернатора и партийцев необходим нашему региону в первую очередь», - цитирует депутата корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Козловского, уже к концу 2020 года данный документ может быть внесен в региональный парламент или Госдуму.

По словам выступающего на конференции претендента на пост руководителя реготделения партии ив регионе, опираться в своей работе партийцы должны на депутатов всех уровней — от Псковского областного Собрания до собраний волостей.

«Мы – это площадка для дискуссий! Мы должны направить интеллектуальный потенциал и жизненный опыт партийцев на местах для решения широкого круга партийных вопросов, и для укрепления позиций партии «Единая Россия» в районах», - добавил он.