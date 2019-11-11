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Автомобиль с прицепом столкнулся с легковушкой на улице Чудской в Пскове

В Пскове на улице Чудской около 20:20 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль с прицепом Тонар столкнулся с легковой машиной, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла на съезде с моста Александра Невского. В результате столкновения паркетный внедорожник вылетел на участок разделения дороги. 

Движение транспорта не затруднено. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. 

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