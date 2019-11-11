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Экономика

Объявлен аукцион на ремонт здания опочецкой автостанции

Объявлен аукцион на проведение работ по сохранению памятника истории и культуры народов Российской Федерации «Здание конной почтовой станции» в Опочке. Документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 688 тыс. 886,64 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области и внебюджетные средства.

Подрядчику нужно отремонтировать кровлю, фасад, провести внутренние отделочные работы. Срок выполнения контракта - 139 дней с момента его заключения. Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 21 ноября.

В 2016 году областной комитет по охране объектов культурного наследия выдал задание на проектирование ремонтных работ. Проектную документацию разработали специалисты ООО «ПромЖилСтрой».

Опочецкая почтовая станция датируется 1847 годом. Она относится к последней серии типовых проектов почтовых станций, изданной в 1843 году. Почтовая станция имела «второй разряд» – единственная из четырех между Островом и границей Витебской губернии (остальные 3 были в Новгородке, Звонах и Иссе). Станции первого разряда строились в крупных населенных пунктах, второго и третьего – в промежуточных.

Станция находится на северном въезде в город. На станции были бани, 4 зала для проезжающих, кухня, квартира содержателя гостиниц, конюшня на 36 лошадей, комната для записи подорожных. После Великой Отечественной войны осталась только главная коробка главного дома станции. Её приспособили под городскую автостанцию, внутреннюю планировку изменили.

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