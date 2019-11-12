Усадебный парк Лореров-Розенов расчистили в Островском районе

17:52, 12 ноября 2019, ПАИ

В Островском районе расчистили парк Лореров-Розенов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

С просьбой помочь в благоустройстве старинного парка в итальянском стиле с двухсотлетней историей, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, в ОНФ обратились жители деревни Гораи. Они рассказали, что парк зарос кустарником, а некоторые его участки заболотились.

Активисты решили расчистить территорию парка, чтобы потом можно было за ним регулярно ухаживать, провести гидротехнические работы, обрезать деревья, восстановить беседки, мостики и открытые террасы.

В ходже субботника общественники и местные жители расчистили заросшие аллеи, спилили лишние кустарники, убрали листву и сухие ветки.