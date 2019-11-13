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Общество

До 322 тысяч рублей вырастет максимальный размер «декретных»

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. 190 рублей 40 копеек. Как пишет ТАСС, в 2019 году он превысил 301 тыс. рублей.

Кроме этого, почти до 28 тыс. рублей (вместо 26 тыс. рублей в 2019 году) вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. В Фонде социального страхования пояснили, что предельные базы для начисления страховых взносов в ФСС за 2018 год и за 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Кроме того, вырастет максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2 тыс.150,68 рублей в 2019 году до 2 тыс. 301,36 рублей в 2020 году.

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