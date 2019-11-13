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Псковичка решила поучаствовать в «банковской акции» и лишилась 90 тысяч рублей

В Псковском районе женщина решила поучаствовать в «банковской акции» и лишилась денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

57-летняя псковичка получила в социальных сетях сообщение от имени ее знакомой с предложением принять участие в выгодной акции. Указывалось, что один из банков, якобы, организует акцию для своих постоянных клиентов. Для участия в ней женщину попросили сообщить сведения о её банковской карте, что она и сделала. После этого за несколько операций псковичка перевела на названные мошенниками реквизиты порядка 90 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников, она обратилась за помощью в полицию. Потерпевшая признала, что знала о случаях дистанционного мошенничества, ее предостерегали от необдуманных действий. Однако, она всё равно доверилась рекомендациям «знакомой», аккаунт которой, вероятно, взломали мошенники. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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