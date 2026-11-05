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Пушкинский заповедник впервые покажет фотографии детей предполагаемого прототипа Татьяны Лариной

На выставке «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская» Пушкинский заповедник впервые показывает фотографии детей Евпраксии Вревской (урождённой Вульф) – соседки и приятельницы ссыльного поэта, сообщили ПАИ в службе информации музея. Именно Евпраксия, или Зизи, как её называли друзья и домашние, по мнению многих мемуаристов и литературоведов, стала прототипом Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин».

Фрагмент экспозиции «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская». Фото: Анастасия Ситникова / Пушкинский заповедник

Всего у Евпраксии Николаевны и Бориса Александровича Вревских родилось 13 детей, 11 из них пережили младенческий возраст. Как рассказала автор выставки, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина, при подготовке этого раздела экспозиции в музее прежде всего опирались на архивные исследования Наталии Вревской – праправнучки Евпраксии Вревской. Результаты изысканий Наталии Александровны, в том числе и фотографии выживших детей четы баронов Вревских, были представлены в 2024 году на конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти С. В. Ямщикова, проходившей в Пушкинском заповеднике.

Раздел выставки, в котором размещены фотографии и краткие биографические справки обо всех сыновьях и дочерях Евпраксии Николаевны, отражает книжные интересы замужней женщины и хозяйки усадьбы, подчеркнула Елена Ступина. Среди экспонатов – издания по домоводству, садоводству, воспитанию и поддержанию здоровья детей, а также книги для совместного семейного чтения. Большая часть представленного – из частных собраний и показана широкой публике впервые.

Экспозиция «Круг чтения… Евпраксия Вревская» размещена в классной комнате господского дома усадьбы «Тригорское» и будет открыта до конца года.

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Пушкинский заповедник впервые покажет фотографии детей предполагаемого прототипа Татьяны Лариной

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