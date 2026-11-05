«Идиота» обсудят на встрече в рамках цикла «Псковский след»

18:20, 05 ноября 2026, ПАИ

Лекция на тему «Быть как кто? Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» пройдёт в рамках цикла «Псковский след» в Псковской историко‑краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В ходе встречи участники разберут отдельные эпизоды произведения: рассмотрят различия между слабостью и детскостью, сопоставят героев романа с другими литературными персонажами, проанализируют тему детства в контексте самопознания и обсудят неоднозначность финала.

В качестве смыслового акцента прозвучит цитата из произведения: «Какие мы ещё дети, Коля! И… и… как это хорошо, что мы дети!» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

Лекцию проведёт педагог, филолог и методист духовно‑нравственного направления Анастасия Иванова. Вход на мероприятие бесплатный, но количество мест ограничено. Для участия необходима предварительная запись по телефону (+7 8112) 33‑11‑23.

Ранее сообщалось, что библиотека имени Василёва опубликовала программу мероприятий на ноябрь.