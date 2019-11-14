Псковское агентство информации знакомит читателей с рассекреченными документами о зверствах фашистов

10:39, 14 ноября 2019, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации подготовила специальный проект о материалах конференции, намеченной на 14-15 ноября в Пскове. Ее участниками стали около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны.

В центре внимания собравшихся — рассекреченные документы о злодеяниях вражеской армии на территории Псковской области.

ПАИ получило возможность одним из первых познакомиться с копиями материалов и представить их своим читателям. Это подборка документов и фотографий, свидетельствующих об уничтожении мирного населения, о деятельности нацистских карателей. За сухими цифрами отчетов скрываются тысячи человеческих судеб. В документах есть также воспоминания тех, кто пережил эти военные годы, признания военных преступников.

Прочитать материалы можно по ссылке здесь >>> в разделе «документы».

14 ноября читатели ПАИ могут стать гостями конференции — организована прямая трансляция здесь >>>.