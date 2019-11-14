Информацию из рассекреченных архивов о погибших в годы войны систематизируют в Псковской области

12:10, 14 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области будет систематизирована информация о погибших жителях в годы Великой Отечественной войны, полученная из рассекреченных архивов. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Псковской области Виктор Остренко на открытии второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит в Пскове 14 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Остренко рассказал присутствующим, что знакомство с проектом «Без срока давности…» состоялось на базе ОНФ, когда вместе с поисковым движением России реализовывался проект «Судьба солдата». По его словам, в это время за информацией обращалось большое количество граждан. Кто-то хотел узнать больше о событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, а кто-то просто искал информацию о своих родных, которые ушли на фронт, и до сих пор о них ничего не известно.

«Прошло 75 лет как нет войны, а люди до сих пор ищут своих родственников. Каждый из вас может представить себе, что означает этот поиск. Этот поиск – олицетворение боли и утраты целого поколения», - отметил Виктор Остренко.

Глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Псковской области отметил, что ежегодно в регионе проводится «Вахта памяти». Также он напомнил, что в Интернете функционирует интерактивный информационный ресурс – память60.рф, который имеет полный список захороненных в братских могилах. «Следующим шагом нашей работы станет систематизация информации из рассекреченных архивов о погибших жителях», - добавил Виктор Остренко и пожелал участникам конференции плодотворного рабочего дня и успехов в изыскательских работах.

С 14 по 15 ноября в Пскове проходит вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны. Прямая трансляция проходит здесь >>>.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>.