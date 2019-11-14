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Александр Котов открыл конференцию ПАСЗР в Вологде

Фото пресс-службы ПОС

Под председательством спикера Псковского областного Собрания (ПОС) Александра Котова в Вологде начала работу 57-я конференция парламентской ассоциации Северо-Запада России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Благодарю за такой тёплый приём и возможность провести наше заседание на славной вологодской земле. На конференции присутствуют делегации всех одиннадцати регионов Северо-Запада. Мы правомочны начать работу», - обратился к присутствующим на заседании коллегам Александр Котов.

С приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства области Антон Кольцов. Он поздравил парламентариев с 25-летним юбилеем Парламентской ассоциации Северо-Запада России, отмечаемым в этом году.

«Мы не случайно встретились на вологодской земле. По инициативе Законодательного Собрания Вологодской области была создана парламентская ассоциация, которая сегодня плодотворно работает, и можно уверенно сказать, что парламентское объединение стало эффективной площадкой для конструктивного сотрудничества законодателей Северо-Запада», - сказал Антон Кольцов.

После завершения официальной части председатель ПАСЗР Александр Котов открыл пленарное заседание. В повестку 57-й Конференции ПАСЗР включено более 30 вопросов. Парламентарии рассмотрят проекты законов, направленные на совершенствование федерального законодательства, и обращения в федеральные органы власти. Также пройдёт торжественное заседание, посвящённое 25-летию ПАСЗР.

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