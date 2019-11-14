Бесспорный выбор

12:36, 14 ноября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни.

На минувшей сессии депутаты Псковской городской Думы выбрали из своего состава нового главу Пскова. На удивление многим процесс оказался лишен подводных камней, а представители почти всех партий, представленных в муниципальном парламенте, высказали редкостное единодушие.

Стоит ли этому удивляться?

Выборы главы Пскова, безусловно, должны были стать одним из самых значимых событий политического сезона-2019. Слишком много всего завязано на эту должность. Глава города — по сути, мостик между представительной властью в городе и властью исполнительной. Складывались альянсы и мезальянсы, велись переговоры, выдвигались многочисленные гипотезы. Среди потенциальных претендентов назывались Сергей Гаврилов, Григорий Стороненков, Елена Полонская. С началом довыборов в Псковскую гордуму разговоры оживились и в шорт-лист возможных кандидатов на пост главы города была включена и Галина Неваленная, главврач объединенной городской поликлиники. Некоторые прямо называли ее главным фаворитом, хотя, на наш взгляд, совместной ее фотографии с губернатором в качестве аргумента для этого было маловато.

Теории пухли и множились вплоть до октября, до городской конференции партии «Единая Россия». На партсобрании кандидата определили. Им стала Елена Полонская. Григорий Турчин, заявивший о своих амбициях, набрал недостаточно голосов.

Однако в тот момент решение «Единой России», несмотря на партийное большинство в гордуме, вовсе не гарантировало, по мнению наблюдателей, безоговорочной победы Полонской. В памяти были свежи прошлые выборы главы города, когда «внезапная» депутатская фронда едва не прокатила мимо должности Ивана Цецерского. Гордума оказалась не только местом для дискуссий, но и для откровенных интриг и подковерных игр.

Но на этот раз в поддержку Елены Полонской еще до сессии четко и недвусмысленно высказались и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и избранный секретарем регионального отделения «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский. И, наконец, глава администрации Пскова Александр Братчиков. Позиции Полонской крепли на глазах.

Отметим, что и она сама поступила весьма мудро и дипломатично. На протяжении шести месяцев Елена Полонская не стала участником ни одного скандала, в равной степени уважительно работая со всеми представителями политического и административного процессов.

За несколько дней до сессии в эфире ПАИ-Live она вновь подчеркнуто комплиментарно высказалась о всем депутатском корпусе гордуме, отметив, что со всеми коллегами, вне зависимости от партийной принадлежности, ей работать комфортно. А с Александром Братчиковым они, по ее словам, не занимаются выяснением, кто первый, а кто второй: ключевое слово — совместно.

Взвешенность и дипломатичность Елены Полонской не прошли не замеченными: лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат гордумы Олег Брячак отметил, что за несколько месяцев депутаты научились работать конструктивнее и слушать друг друга — благодаря усилиям Полонской. Эти слова из уст человека, в свое время активно боровшегося за пост главы Пскова, оказались весьма показательными.

Тем не менее, 13 ноября многие из пришедших на сессию городского парламента, ждали представления.

Представления не случилось.

Партийные фракции одна за другой (за исключением представителя «Яблока») высказались в поддержку Елены Полонской.

Самовыдвиженец Григорий Турчин выступил с обличительной (как, наверное, ему самому казалось) речью, по сути, направленной против своих же коллег по фракции «Единая Россия». Его выступление вызвало удивление: вместо политического спича гораздо уместнее прозвучала бы программа развития города. Но Турчин использовал возможность как использовал. И, похоже, на этом его политическая карьера закончилась: фракция, скорее всего, скажет ему «до свидания», и должность руководителя исполкома Ассоциации муниципальных образований он вряд ли сохранит.

Результаты голосования говорили сами за себя: Полонская набрала 22 голоса, за Турчина проголосовал только один. Не сложно догадаться, что этим единственным оказался он сам.

Сам выдвинулся — сам себя и поддержал. Шоу одного человека. Шоу, провалившееся на премьере.

Псковская городская Дума продемонстрировала редкое единение, фактически превратив выборы главы Пскова из вопроса политического — в вопрос сугубо прикладной, если не сказать житейский. Конструктивная работа внутри депутатского корпуса, с администрацией города, региональными властями, кажется, оказалась весьма по душе всем депутатам, вне зависимости от политической принадлежности. Политическая, порой вызывающая открытое раздражение горожан, активность в гордуме наконец-то стала заменяться нормальной работой по комфортному жизнеустройству города.

Елене Полонской уже на посту главы Пскова предстоит заниматься «сшивкой» интересов депутатов от разных политических фракций, активным взаимодействием с исполнительной властью города и области. «В своих подходах к работе ничего менять не буду, даже избавившись от приставки И.П. И дальше сохраню уважительное отношение ко всем депутатам и намерена конструктивно работать с коллегами. Самое главное — это вопросы и проблемы псковичей, то, что говорят нам, депутатам, они», - сказала она в комментарии Псковскому агентству информации.

В таких случаях принято говорить, что политик получил кредит доверия. Действительно, Елене Полонской предстоит доказать важную вещь и наполнить должность градоначальника новым содержанием: глава Пскова — это не свадебный генерал и букетоносец, это — первый представитель интересов горожан и на муниципальном и на региональном уровнях.