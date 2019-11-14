В Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже

12:51, 14 ноября 2019, ПАИ

В Благовещенске студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Его жертвой стал один человек, трое получили ранения, пишет ТАСС. Сам стрелок покончил с собой.

Все пострадавшие прооперированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным следствия, огонь открыл 19-летний студент. До этого он никогда не был замечен в конфликтах. Пятизарядное охотничье оружие, из которого стрелял учащийся, было зарегистрировано на него.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Студент выстрелил в сторону инспекторов, затем они открыли ответный огонь. Позже правоохранители блокировали его в аудитории.

Власти региона окажут всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших.Занятия в колледже возобновятся уже 15 ноября.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольга Васильева подготовить подробный отчёт о причинах трагедии.