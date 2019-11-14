В Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже
В Благовещенске студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Его жертвой стал один человек, трое получили ранения, пишет ТАСС. Сам стрелок покончил с собой.
Все пострадавшие прооперированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
По данным следствия, огонь открыл 19-летний студент. До этого он никогда не был замечен в конфликтах. Пятизарядное охотничье оружие, из которого стрелял учащийся, было зарегистрировано на него.
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися. Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Студент выстрелил в сторону инспекторов, затем они открыли ответный огонь. Позже правоохранители блокировали его в аудитории.
Власти региона окажут всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших.Занятия в колледже возобновятся уже 15 ноября.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольга Васильева подготовить подробный отчёт о причинах трагедии.