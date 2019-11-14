Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ

15:00, 14 ноября 2019, ПАИ

Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на международной научно-практической конференции в ПсковГУ 14 ноября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидат технических наук, руководитель направления по реализации военно-исторических проектов ООД «Поисковое движение России», координатор проекта «Без срока давности…» Алексей Бормотов, пояснил, что целью проекта является сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на оккупированной территории.

В рамках проекта состоялся круглый стол на базе Общественной палаты России, 15 апреля прошла конференция и выставка рассекреченных архивов и документов в НовГУ, нынешняя конференция в Пскове стала очередным этапом проекта. «Были организованы поисковые работы у деревни Жестяная Горка в Новгородской области, в результате возбуждено дело по статье «геноцид». В августе-ноябре разведочные работы прошли в Орловской, Брянской, Псковской областях, Ставропольском и Каснодарском крае. Местами найдены останки мирных жителей, но предстоят ещё повторные поисковые работы», - уточнил он.

Новгородский поисковик Дмитрий Цветков отметил, что готов делиться опытом с псковскими единомышленниками. По его словам, у проекта нет цели всех найти и наказать, цель заключается в том, «чтобы истина восторжествовала».

Алексей Бормотов уточнил, что в рамках проекта можно увлекать исследовательской работой школьников, а также проводить тематические занятия в учебных заведениях.

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове 14-15 ноября. Ее участниками стали около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны.

Круглый стол «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности» - трансляция здесь >>>.

Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения: проблемы репрезентации и публикации - трансляция здесь >>>.

Презентация проекта «Поисковое движение России «Без срока давности…» как новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях» - трансляция здесь >>>.

Познакомиться с ранее секретными документами, которые обнародованы на конференции, можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>

Организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова.