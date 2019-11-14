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«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)

В Пскове в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности» проходит двухдневная Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Десятки историков из российских регионов и Белоруссии представляют доклады, открывающие новые факты на судьбы мирного населения на оккупированных территориях СССР в 40-е гг. Сообщение директора Государственного архива Псковской обдласти Валерия Кузьмина было основано на рассекреченных накануне документах ФСБ.

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