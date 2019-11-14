В тюрьму отправился житель Дно с собутыльником за убийство бабушки топором

18:06, 14 ноября 2019, ПАИ

Псковский областной суд на 23 года отправил в колонию особого режима ранее судимого жителя региона за кражу, разбой и убийство 79-летней пенсионерки (малолетнего узника) в Дно. Как сообщили Псковскому агентству информации в уголовно-судебном отделе областной прокуратуры, его подельник получил 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.

8 декабря 2018 года в городе Дно осужденные договорились украсть металл из сараев пожилой женщины. Их добычей стали два алюминиевых бидона и пять алюминиевых пластин.

Спустя два дня они вновь решили похитить имущество из тех же сараев. В момент хищения одного из злоумышленников заметила пожилая хозяйка дома. Увидев женщину, убийца сначала нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем дважды ударил ее в лицо топором. Малолетняя узница скончалась от полученных травм на месте преступления.

После убийства злоумышленники зашли в дом погибшей, откуда похитили деньги, алюминиевую посуду и продукты питания.

Спустя непродолжительное время к бабушке в гости приехала ее внучка, которая помогала ей по хозяйству. Она обнаружила беспорядок в доме, а труп бабушки нашли полицейские, которые по оставшимся на свежевыпавшем снегу следам нашли и обоих преступников. Они спали пьяные в доме у своего знакомого.

Оба преступления злоумышленники совершили в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, убийца бабушки, совершил это преступления спустя полтора месяца после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление – в тот раз он сначала нанес женщине удары обухом топора, а затем уже лезвийной частью зарубил ее.

Приговор суда от 14 ноября пока не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.