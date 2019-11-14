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Политика

Обвиняемых в шпионаже россиян помиловали в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осуждённых за шпионаж. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт главы республики.

Помилование стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж. Как отмечал Науседа, этот шаг необходим для защиты граждан Литвы и отвечает интересам национальной безопасности страны.

Ранее СМИ сообщали, что Моисеенко и Филипченко обменяют на литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтис, которые были осуждены в России за шпионаж на 12 и 13 лет лишения свободы соответственно. 

Матайтис и Тамошайтис были задержаны после того, как литовские правоохранители арестовали в 2015 году россиянина Филипченко, следовавшего из Калининградской области в Белоруссию. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным в шпионаже, осудив на 10 лет лишения свободы из-за использования фальшивых документов. Литовская разведка утверждала, что Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они начали прослушку президента Литвы Дали Грибаускайте.

Сергей Моисеенко был приговорен к лишению свободы по обвинению в работе на российскую разведку в 2017 году. По версии обвинения, он с помощью сообщника из вооруженных сил Литвы с 2012-го по 2014 год передал России сведения о деятельности миссии воздушной полиции НАТО, военных учениях, местах дислокации воинских частей, операциях литовской армии и международного контингента НАТО в Афганистане.

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