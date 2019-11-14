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До смерти избившему сожительницу псковичу грозит 15 лет

Пскович, который до смерти избил свою сожительницу, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

26 мая 2019 года мужчина находился в квартире своей сожительницы, расположенной в доме № 19 по улице Народной в Пскове. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый приревновал хозяйку квартиры к их общему знакомому, и в ходе возникшего конфликта избил её руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время.

Пскович обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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