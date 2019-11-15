Почти 350 килограммов сырокопчёной колбасы не пропустили в Псковскую область

15:49, 15 ноября 2019, ПАИ

348 килограммов сырокопчёной колбасы задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли на легковом автомобиле в Санкт-Петербург из Белоруссии.

В ходе проверки было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки готовой мясной продукции.

Перемещение 348 килограммов сырокопчёной колбасы по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, составлен акт о возврате груза в Белоруссию.