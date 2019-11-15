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Общество

Жителям улицы Мирной в Пскове отказали в «лежачем полицейском»

В Пскове на улице Мирной возле дома №5 не будет установлен «лежачий полицейский». Соответствующее решение приняли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Обращение о монтаже искусственной дорожной неровности поступило в городскую комиссию от депутата по округу №5 Ивана Цецерского. Данная улица разгружает Юбилейную, водители сворачивают на Мирную для подъезда к храму Александра Невского, школе №5 и ряду учреждений.

Представитель администрации города, который зачитал обращение, пояснил, что в том месте нецелесообразна установка «лежачего полицейского».

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова отметила, что дорога должна быть ровной для отвода ливневых стоков. В итоге члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проголосовали за отклонение данного обращения.

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