Белоруса задержали с контрабандой матрешек на границе с Литвой

15:54, 16 ноября 2019, ПАИ

Гражданина Белоруссии задержали пограничники после досмотра его автомобиля в пункте пропуска Медининкай - это граница Белоруссии и Литвы, сообщает DELFI (Латвия). Около полуночи он прибыл для пересечения госграницы, сообщил об отсутствии каких-либо запрещенных предметов или товаров, требующих декларирования.

При досмотре транспортного средства таможенники с удивлением стали находить фигурки матрешек разного размера и разных расцветок. Матрешки сыпались из всех возможных отверстий, находились в багажнике, в тайниках, в сумках и личных вещах водителя. Все они были новые, находись в упаковках, и, как предположили таможенники, были приготовлены для продажи.

Всего у белоруса изъяли около 38,5 кг этих сувениров. Ввозить их следовало только при декларировании и уплате налогов.

В результате мужчину задержали.