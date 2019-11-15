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Белоруса задержали с контрабандой матрешек на границе с Литвой

Гражданина Белоруссии задержали пограничники после досмотра его автомобиля в пункте пропуска  Медининкай - это граница Белоруссии и Литвы, сообщает DELFI (Латвия). Около полуночи он прибыл для пересечения госграницы, сообщил об отсутствии каких-либо запрещенных предметов или товаров, требующих декларирования. 

При досмотре транспортного средства таможенники с удивлением стали находить фигурки матрешек разного размера и разных расцветок. Матрешки сыпались из всех возможных отверстий, находились в багажнике, в тайниках, в сумках и личных вещах водителя. Все они были новые, находись в упаковках, и, как предположили таможенники, были приготовлены для продажи. 

Всего у белоруса изъяли около 38,5 кг этих сувениров. Ввозить их следовало только при декларировании и уплате налогов. 

В результате мужчину задержали.

 

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