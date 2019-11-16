0
21:49
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
17:37
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
14:51
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
13:52
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
12:31
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
10:30
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
23:18
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Спецкурс по работе с искусственным интеллектом может появиться в вузах России

В ближайшее время в высших учебных заведениях страны может появиться специальный курс по использованию технологий искусственного интеллекта. Как пишет ТАСС, спецкурс войдет в рамки дисциплины по соблюдению прав человека, которая разрабатывается по инициативе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект», - пояснили в аппарате омбудсмена.

Отмечается, что инициатива уполномоченного прорабатывается специальной группой составителей курса. По сведениям нформационного агентства, в аппарате омбудсмена выступают за скорейшее принятие программы такого курса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
16 ноября 2019
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
16 ноября 2019
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
16 ноября 2019
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
16 ноября 2019
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
16 ноября 2019
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
16 ноября 2019
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
Древние бусы нашли археологи в Пскове
15 ноября 2019
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе

Идет загрузка...