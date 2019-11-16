Спецкурс по работе с искусственным интеллектом может появиться в вузах России

09:00, 17 ноября 2019, ПАИ

В ближайшее время в высших учебных заведениях страны может появиться специальный курс по использованию технологий искусственного интеллекта. Как пишет ТАСС, спецкурс войдет в рамки дисциплины по соблюдению прав человека, которая разрабатывается по инициативе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект», - пояснили в аппарате омбудсмена.

Отмечается, что инициатива уполномоченного прорабатывается специальной группой составителей курса. По сведениям нформационного агентства, в аппарате омбудсмена выступают за скорейшее принятие программы такого курса.