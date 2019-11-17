Скончался псковский краевед Михаил Медников

14:47, 17 ноября 2019, ПАИ

Псковский краевед Михаил Медников скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни утром 17 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили близкие покойного. Дата и время прощания станут известны позже.

Михаил Медников родился в Пскове 14 марта 1933 года в семье служащего и учительницы биологии. В 1952 году окончил с серебряной медалью школу №47. В 1956 году поступил в политехнический институт. Затем более 30 лет проработал начальником лаборатории в одном из НИИ в Санкт-Петербурге.

Михаил Медников активно участвовал в создании псковского землячества в Санкт-Петербурге. В июле 1997 года он провел культурную акцию под условным названием «Я вернулся в свой город». В День города передал в дар музею-заповеднику тома 100 уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков.

В конце 1999 года стал председателем Псковского клуба краеведов.

Михаил Медников активно занимался краеведческой деятельностью: преподавал краеведение в школе, публиковал книги. Среди его трудов – «Школа у переезда», «Уездные города Псковской губернии». Являлся составителем и редактором сборника «Псковский краевед Н.Ф. Окулич-Казарин», редактором газеты «Псковские хроники».

За многолетний добросовестный труд Михаил Медников награжден 13 медалями, в том числе медалью «За заслуги перед Псковом».