Заморозки придут на следующей неделе в Псков

18:41, 17 ноября 2019, ПАИ

В Псков придут заморозки на следующей неделе (18 – 24 ноября), сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, в 18 ноября (понедельник) в областном центре будет пасмурная погода, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется от +7°C до +9°C. 19 ноября (вторник) станет холоднее: от +4°C до +6°C. Ожидаются переменная облачность и небольшой дождь.

На следующий день – 20 ноября (среда) – температура воздуха составит от +3°C до +4°C. Будет пасмурно, прогнозируется небольшой дождь. 21 ноября (четверг) также ожидается пасмурная погода, от +2°C до +4°C. 22 ноября (пятница) придут морозы, в переменную облачность температура составит от -4°C до +1°C.

23 ноября (суббота) на улице будет ясная солнечная погода, температура – от -4°C до -1°C. 24 ноября (воскресенье) прогнозируется переменная облачность, температура поднимется от -2°C до 0°C.

Скорость ветра на следующей неделе составит от 8 до 11 м/сек.