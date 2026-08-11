Борис Елкин и Галина Невалённая посетили округ № 13 в Пскове

22:11, 11 августа 2026, ПАИ

Округ № 13 в Пскове в ходе рабочего выезда посетили глава города Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая. При осмотре территорий участники выезда обсудили итоги уже реализованных проектов и планы дальнейшего благоустройства.



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в MAX









Первым пунктом программы стала дворовая территория возле дома № 8 на улице Алтаева. Здесь два месяца назад завершилось благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: заменили асфальт, обустроили парковку и тротуары, установили скамейки и обновили зелёную зону.

«Теперь двор стал по‑настоящему удобным и комфортным для жителей», – отметил Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Следующей точкой стала общественная территория возле рынка и Молодёжного центра на улице Труда, 49 – пространство между домами № 49 на улице Труда, № 52 на улице Новосёлов и детским садом № 40 «Ручеёк». В этом году данная локация победила в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

«Всё это благодаря активной позиции горожан», – подчеркнул глава города и добавил, что в дальнейшем на этом месте планируется создать детско‑спортивное пространство: заасфальтировать дорожки, установить скамейки и обустроить спортивную площадку.

Далее участники выезда осмотрели дворовые территории возле домов № 16 и 20 на улице Труда. Здесь заметна высокая активность территориальных общественных самоуправлений: проекты ТОС в этом году стали победителями конкурса. В доме № 16 на Труда запланирован ремонт крылец подъездов, в проезде вдоль дома № 20 – ремонт покрытия.

«Такие результаты – лучшее подтверждение тому, что жители не просто ждут перемен, а сами становятся их инициаторами», – подчеркнул Борис Елкин.

Отдельное внимание во время выезда уделили территории, прилегающей к Образскому скверу (сквер вдоль улицы Застенной). Здесь принято решение подать заявку на участие в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

«Уверен, у этой территории есть все шансы стать ещё одним любимым местом отдыха горожан. Уютное пространство с яблонями, утками и древней каменной стеной отлично подойдёт для семейных прогулок. От всей души благодарю Галину Невалённую и всех неравнодушных жителей округа за вовлечённость, инициативность и искреннее желание сделать свой район лучше. Результат ваших стараний очевиден, и я уверен, что впереди ещё много позитивных изменений!» – прокомментировал глава Пскова.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин остановил вырубку деревьев на территории сквера возле гостиницы «Рижская».