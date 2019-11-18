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Общество

Молодой человек погиб в ДТП в Себежском районе

28-летний водитель Chevrolet погиб в дорожно-транспортном происшествии в Себежском районе. Авария произошла около 19:00 16 ноября на автодороге Опочка — Дубровка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Молодой человек не справился с управлением и автомобиль Chevrolet съехал в кювет, где врезался в дерево. Водитель скончался на месте ДТП.

В этот же день около 7:00 в Пскове на улице Труда 43-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения въехал в припаркованные автомобили Kia и Hyundai, после чего наехал на 39-летнего мужчину. Пешехода отправили в больницу с переломом ноги.

Около 8:50 в Пскове на улице Ижорского Батальона автомобиль Volkswagen под управлением 32-летнего водителя сбил 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее госпитализировали.

В 18:10 на улице Ипподромной в Пскове автомашина Hyundai, за рулем которой сидел 23-летний молодой человек, сбила 58-летнюю псковичку. Женщина в момент ДТП переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, ее доставили в больницу с переломами и ушибами.

15 ноября около 23:50 на 563-м километре автодороги М9 «Балтия» в Себежском районе 26-летний нетрезвый водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Водитель иномарки получил перелом челюсти, ушиб грудной клетки, его госпитализировали.

В тот же день 15 ноября в 22:30 на 4-м километре автодороги Заборовка - Гроздно в Гдовском районе 29-летний водитель мотоцикла IRBIS в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и упал на проезжую часть. Молодой человек получил переломы и ссадины, его поместили в Гдовскую районную больницу.

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